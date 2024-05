Borussia Dortmund x PSG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Borussia Dortmund e PSG fazem, nesta quarta-feira (1/5) o jogo de ida da semifinal da Champions. O duelo será às 16h (de Brasília), no Signal Duna Park, a casa do time alemão, que busca, em seus domínios, abrir vantagem para o duelo da volta, em Paris. O vencedor deste jogo enfrentará, na final (em Wembley) quem ganhar o clássico entre Bayern e Real Madrid (na ida, em Munique, 2 a 2). Esté duelo que se desenha sensacional, terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a cobertura com um aquecimento a partir das 14h30. A narração é de João Delfino.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens.