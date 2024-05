São Paulo volta a ser assombrado pelo ‘fantasma das lesões’

O velho fantasma das lesões segue atormentando o dia a dia do São Paulo. No boletim médico divulgado pelo clube na última segunda-feira, antes do empate em 0 a 0 com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, quatro atletas aparecem como desfalques por lesões. Contudo, após o Choque-Rei, esta lista aumentou.

No momento, o Tricolor tem no departamento médico: o lateral-direito Rafinha (fratura na fíbula esquerda), o atacante Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), o atacante Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e o volante Pablo Maia (lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda).