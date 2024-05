Sampaio Corrêa x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília) no Kléber Andrade, em Cariacica, pela Copa do Brasil

Depois do revés para o Corinthians por 3 a 0, o Fluminense fará sua estreia pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (01/05), às 16h (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade. Assim, o confronto será com o Sampaio Corrêa, em Cariacica, no Espírito Santo, enquanto o jogo de volta está marcado para o dia 22, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após completar dois anos no comando técnico do Tricolor, Fernando Diniz tenta fazer com que o elenco reencontre o caminho do bom futebol apresentado na última temporada. Até o momento, o time carioca ainda não teve uma boa sequência em 2024, mesmo com a conquista da Recopa Sul-Americana sobre a LDU, do Equador.