Flamengo x Cruzeiro (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20, equipes se enfrentam nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro

Flamengo e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira (1), às 14h, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. A partida será na Gávea, no Rio de Janeiro. Na classificação, o Rubro-Negro é o oitavo colocado, com seis pontos. A Raposa, em contrapartida, com um ponto a mais, é a quinta.

Onde assistir

Em resumo, a partida conta com a transmissão do SporTV.