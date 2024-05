Corinthians tem valor a receber por venda de Malcom ao Al-Hilal

De acordo com o balanço financeiro do Corinthians, Timão tem direito a mais de R$ 9 milhões por Malcom, hoje na Arábia Saudita

O Corinthians tem a receber um valor milionário pela venda do atacante Malcom para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador, negociado pelo Zenit, da Rússia, à equipe do Oriente Médio, ainda tinha uma porcentagem de seus direitos econômicos ao Timão, que aguarda o dinheiro da transação cair em sua conta. Ao todo, o clube tem R$ 9,03 milhões a receber pela negociação.

De acordo com o balanço financeiro do Corinthians, divulgado nesta terça-feira (30), o clube ainda tem valores a receber dos dois clubes envolvidos na transação por Malcom. O Zenit deve R$ 1,68 milhão, enquanto o Hilal deve R$ 7,35 milhões. Estes valores equivalem a 2,5% do total do negócio entre os clubes, garantido ao Timão pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

Em julho de 2023, o Zenit vendeu Malcom para o Al-Hilal por 60 milhões de euros (R$ 315 milhões). Revelado pelo Corinthians, o atacante, hoje com 28 anos, foi inicialmente vendido ao Bordeaux, da França. Posteriormente, foi para o Barcelona e, em seguida, para o Zenit. Assim, sua oportunidade no Hilal representa a primeira chance em uma equipe do futebol asiático. Pelo Timão, o atacante disputou 60 jogos, marcou dez gols e foi campeão brasileiro em 2015.