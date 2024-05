Com venda do Cruzeiro, Ronaldo inicia plano para abandonar de vez o futebol

Questionado sobre seu trabalho no futebol, Ronaldo garantiu que quer curtir a vida e pretende vender ações do Valladolid em breve

Ronaldo brilhou nos campos pelo mundo. Com a camisa 9, encantou por onde passou. Ao pendurar as chuteiras, ele passou a virar estrela fora das quatro linhas, como empresário do mundo da bola. No entanto, isso está com os dias contados.

Afinal, o Cruzeiro já não faz mais parte da vida do ex-atleta. Ele concluiu na última segunda-feira (29) a venda de 90% de ações que tinha da SAF. Agora o empresário Pedro Lourenço tem a responsabilidade de guiar o gigante brasileiro para as vitórias e títulos. O próximo passo é se desfazer do Valladolid.