Borussia Dortmund x PSG: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na semifinal da Champions. Borussia Dortmund e PSG se enfrentam, nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), pelo primeiro duelo entre as equipes nesta fase decisiva do principal torneio de clubes do planeta. Dessa maneira, os alemães querem aproveitar a vantagem de jogar no Signal Iduna Park, com o apoio de seus torcedores, para levar a vantagem para o jogo da volta, em Paris.

Como chega o Borussia Dortmund

O Dortmund vem de uma derrota por 4 a 1 para o RB Leipzig e é apenas o quinto colocado do Campeonato Alemão. No entanto, o técnico Edin Terzic mandou a campo um time alternativo no último compromisso e poupou seus principais jogadores.

Assim, os alemães poderão entrar em campo com força máxima no jogo desta quarta-feira.