Atlético-MG x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Atlético e Sport se enfrentam. Nesta terça-feira (30/4), às 21h30, na Arena MRV, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Galo é o favorito, mas o Leão Pernambucano quer mostrar a sua força. Assim, espera um bom resultado para ter vantagem no jogo da volta, em seus domínios. Para você ficar em cima da jogada, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira. A transmissão começa bem antes, às 20h (de Brasília) com o tradicional pré-jogo que traz todas as informações deste duelo. A narração e o comando é de Cesar Tavares.

Cesar Tavares está na narração. Já Igor Pagliuso fica com os comentários e as reportagens são de David Silva. Para conferir tudo deste Atlético x Sport, basta clicar acima a partir das 20h e acompanhar ao jogão entre Galo e Leão.