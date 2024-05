Operário x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Imortal estreará pela Copa do Brasil em duelo contra o Fantasma, no Estádio Germano Krüger, nesta terça-feira (30)

O Grêmio terá o Operário-PR como primeiro adversário na Copa do Brasil. O embate será válido pelo jogo de ida da terceira fase. O jogo será no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, às 20h (de Brasília), nesta terça-feira (30). Enquanto o Fantasma vive bom início de temporada, o Tricolor Gaúcho passa por período de oscilações.

Já na Copa do Brasil fez sua estreia da primeira fase, quando ficou no 0 a 0 com o seu xará, o Operário, do Mato Grosso do Sul. Apesar do placar igual, avançou pela vantagem do empate pela sua melhor classificação no ranking da CBF. Em seguida, encarou o Vila Nova e venceu por 2 a 0. O técnico Rafael Guanaes não deve ter problemas por lesão ou suspensão e pode escalar força máxima.

O Fantasma faz bom começo de temporada. Isso porque a equipe chegou às semifinais do Estadual, quando parou diante do Athletico-PR. Na Série B, são duas vitórias sobre Avaí e Ituano em duas rodadas. Assim, com os 100% de aproveitamento ocupa a quarta colocação, com seis pontos.

Como chega o Grêmio

O confronto diante do Operário de Ponta Grossa é o primeiro do Imortal na Copa do Brasil. A hegemonia no Gauchão, mesmo com a conquista do heptacampeonato, atrapalhou a sequência do time. Afinal, Renato Gaúcho poupou seus titulares para seu primeiro compromisso na Libertadores.

O Grêmio perdeu para o The Strongest, na altitude boliviana de La Paz. Posteriormente, sofreu novo revés na competição para o Huachipato, dessa vez na Arena. Em seguida, criou-se uma urgência de vitória da equipe no duelo com o Estudiantes na Argentina. Teve sucesso e se manteve vivo na briga pela classificação à próxima fase.

Na Série A, o desempenho é irregular com duas vitórias sobre Athletico e Cuiabá e duas derrotas para Vasco e Bahia, em quatro rodadas. Carballo pode ser novidade como opção no banco de reservas e estrear na temporada. Além disso, Diego Costa que foi expulso no último compromisso do Brasileiro deve seguir como titular. Especialmente porque será desfalque no próximo jogo. O cartão vermelho ao centroavante gerou bastante polêmica e reclamação de Renato Gaúcho com relação ao desempenho da arbitragem.

OPERÁRIO-PR X GRÊMIO

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 30/04/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

OPERÁRIO: Rafael Santos; Pacheco, Joseph, William Machado e Lucas Hipólito; Índio, Rodrigo Lindoso, Felipe Augusto e Vinícius Augusto; Marcelo Cirino e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes.

GRÊMIO: Marchesín (Caíque); João Pedro; Rodrigo Ely, Kannemann e Fábio; Du Queiroz (Pepê) e Villasanti (Dodi), Cristaldo, Soteldo e Edenílson; Diego Costa (João Pedro Galvão). Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Hugo Savio Xavier (GO)

VAR: Jose Claudio Rocha (Fifa-SP)

