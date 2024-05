Nova SAF do Cruzeiro busca Alexandre Mattos e Vanderlei Luxemburgo

Pedrinho será oficializado como novo dono da SAF do Cruzeiro e sonha com Alexandre Mattos e Luxemburgo no futebol

O Cruzeiro vive as últimas horas com Ronaldo Fenômeno como gestor da SAF. Embora seja reconhecido a importância do ex-jogador na vida do clube, que chegou em 2022, quando a Raposa estava para fechar as portas, também é perceptível seus erros. No entanto, o empresário Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, será oficializado nesta segunda-feira (29), como novo proprietário das ações. E ele quer chegar com mudanças nos bastidores.

A principal delas é a contratação de Alexandre Mattos. Pedrinho admira bastante Mattos e mantém com o cartola relação de proximidade. Ao confirmar, no fim de semana a compra do clube, o empresário já fez contato com o América-MG e com o diretor de futebol.