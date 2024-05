Com réplica da camisa de Garrincha, Luiz Henrique explica golaço pelo Botafogo

Destaque no clássico contra o Flamengo, atacante do Botafogo revela que jogada ensaiada era bem complexa. Saiba mais!

Autor de um dos gols na vitória do Botafogo sobre o Flamengo por 2 a 0, no último domingo (28), no Maracanã, o atacante Luiz Henrique usou a camisa retrô de Garrincha para explicar a inspiração que teve no clássico do fim de semana. Antes, no entanto, teve que prestar uma reverência ao Mané.

“Essa é muito top. Do Garrincha. A responsabilidade de usar a camisa 7 é muito maior do que a 10 no Botafogo”, disse o garoto, em entrevista ao canal “SporTV”.