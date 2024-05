Chuteira de Ouro: Kane tem boa vantagem antes da semifinal da Champions

As semifinais da Champions 2023/24 agitam o futebol europeu nesta semana. Com o duelo entre os multicampeões Real Madrid e Bayern de Munique em destaque, o clube alemão aposta no poder ofensivo do artilheiro Harry Kane, que lidera, com folga, a briga pela Chuteira de Ouro nesta temporada.

Dessa maneira, com os dois gols marcados na vitória por 2 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, na reta final do Campeonato Alemão, Harry Kane chegou aos 35 gols na temporada e aparece como líder da lista da Chuteira de Ouro, com 70 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao mesmo tempo, atrás do artilheiro do Bayern está Kylian Mbappé, que marcou “apenas” 26 gols na temporada e é o segundo da lista da Chuteira de Ouro com 52 pontos. Contudo, o atacante francês, além da reta final da Ligue 1, também está na semifinal da Champions com o PSG e pode somar mais pontos até o fim de 2023/24.