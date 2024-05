Atlético-MG x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida, afinal, terá transmissão do SporTV e do Premiere a partir das 21h30 (de Brasília).

A bola vai rolar na Copa do Brasil 2024 . Afinal, nesta terça-feira, o Atlético-MG recebe o Sport pelo jogo de ida da terceira fase do torneio eliminatório. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h30 (de Brasília).

Como chega o Atlético-MG

Em grande fase com o técnico Gabriel Milito, o Galo vai em busca do título nacional. Campeão pela última vez em 2021, o clube mineiro faz sua estreia no torneio nesta fase, afinal é um dos que está na Libertadores. Para esta partida, o atacante Hulk voltará à equipe após ser poupado no fim de semana.

Como chega o Sport

O Leão iniciou bem a Série B e venceu as duas partidas iniciais. Agora, contudo, o foco é na Copa do Brasil, torneio que o clube venceu em 2008. O Sport tenta ao menos deixar o confronto vivo para o duelo de volta, onde, afinal, terá o apoio do seu torcedor.

ATLÉTICO-MG X SPORT

Copa do Brasil 2024 – Terceira fase – Jogo de ida

Data e horário: 30/04/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Mariano); Jemerson, Battaglia e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Hulk e Paulinho (Vargas). Técnico: Gabriel Milito

SPORT: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez (Chrystian Barletta), Tití Ortiz (Fábio Matheus) e Lucas Lima; Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)