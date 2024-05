PSG é tricampeão francês após vitória do Lyon sobre o Monaco

O PSG é tricampeão francês mesmo sem ir a campo, pois foi beneficiado pela vitória do Lyon sobre o Mônaco, neste domingo (28/4). O time parisiense, que levantaria o caneco no sábado se vencesse o Le Havre, apenas empatou em 3 a 3. Com isso, ficou na dependência de um tropeço meonegasco, que fazia clássico fora de casa com o Lyon, gechando a 31ª rodada. Como perdeu por 3 a 2, o Monaco parou nos 58 pontos, contra 70 do PSG. Como restam apenas mais três rodadas e nove pontos em jogo, não pode mais alcançar o Paris Saint-Germain.

Este é o 12º título francês do PSG, que amplia a vantagem para o Saint-Étienne (10), Lyon (9) e Monaco (8). Os parisienses assistiram de camarote o Monaco abrir o placar aos 30 segundos com Ben Yedder e levar dois gols ainda no primeiro tempo com Lacazzete e Benrahma. Ben Yedde chegou a empatar para os visitantes. Mas, no fim, Malik Fofana marcou para o Lyon, que tem John textor como dono da SAF (assim como é no Botafogo). O triunfo leva o time aos 44 pontos, em sétimo lugar e ainda com chance de beliscar vaga em competições da Uefa.