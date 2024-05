Presidente do PSG dispara após título: “Equipe unida”

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, destacou o ambiente de união entre os jogadores após mais um título nacional

Neste domingo (28), o PSG faturou o 12º título da Ligue 1. Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, fez questão de exaltar seus atletas e o departamento de futebol.

De acordo com Nasser Al-Khelaifi, o grande segredo do PSG é a união, uma característica forte nesta temporada de reformulação do elenco.

“Ganhar o campeonato é fantástico, mas vencer a Ligue 1 pela 12.ª vez é ainda mais especial para todos os que estão ligados ao Paris Saint-Germain. Parabéns a todos os jogadores, ao nosso treinador Luis Enrique, os auxiliares, o Luís Campos e ao seu departamento, bem como a todos os membros do clube. Desde o início da temporada, a equipe tem sido tão unida. Não me esqueço dos torcedores, que foram extraordinários. Vamos aproveitar este momento em família”, disse Al-Khelaifi, em declarações à PSG TV.