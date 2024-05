Inter de Milão vence Torino em jogo histórico na Itália

Em jogo histórico, pois pela primeira vez na Série A italiana um trio feminino comandou a arbitragem, a Inter de Milão venceu o Torino por 2 a 0. O duelo ocorreu na manhã deste domingo (28/4), no Giuseppe Meazza, em Milão pela 34ª rodada do Italiano. Os gols foram de Çalhanoglu. O equilíbrio marcou o primeiro tempo. Mas a expulsão de Tameze, aos quatro minutos do segundo tempo, foi determinante para a Inter, que logo fez dois gols. Dessa forma, matou o jogo. Assim, a Inter, camopeã por antecipação, chega aos 89 pontos, muito à frente do vice-líder Milan (70). O Torino está em décimo lugar, com 46 pontos.

O jogo teve como árbitra Maria Sole Ferrieri Caputi e as Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, que fizeram bom trabalho, sem erros. A juíza contou com a ajuda do VAR no lance capital do jogo. A expulsão de Tameze.

