Bragantino empata com o Fortaleza, e liderança isolada do BR-24 é do Botafogo

O Red Bull Bragantino buscou o empate com o Fortaleza por 1 a 1 e se manteve invicto nesta edição do Campeonato Brasileiro. No entanto, o resultado deste domingo (28), no Castelão, custou a liderança isolada ao time do interior paulista. O Botafogo, agora, é o ponteiro da competição ao fim da quarta rodada do torneio nacional.

O Massa Bruta tem oito pontos e, assim, ocupa a terceira posição do BR-24. O Glorioso soma nove. O Fortaleza tem cinco e ocupa a 11ª posição. Porém, tem uma rodada a menos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Equilíbrio e placar justo

O Fortaleza não tomou conhecimento de um destemido Bragantino e saiu na frente. Logo no início, quando o adversário ameaçava ter mais posse de bola, o Leão saiu na frente. Andrade, com um petardo de fora da área, estufou o barbante de Cleiton. Mais tarde, porém, foi a vez de o Massa Bruta quebrar o ritmo dos anfitriões. Assim, Mendes desviou para Sasha mergulhar e deixar tudo igual. Um resultado justo para a alternância de armas que os adversários apresentaram na primeira parte do espetáculo.