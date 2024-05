Mais dois times confirmam presença no Mundial de Clubes de 2025

Os africanos Mamelodi Sundowns , da África do Sul, e Espérance, da Tunísia carimbam vaga. Veja quem já está garantido

O Super Mundial de Clubes da FIFA de 2025 ganhou mais dois representantes do futebol africano: Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Espérance, da Tunísia. Os dois clubes carimbaram seu passaporte para a competição nesta sexta-feira (26/4) através da Champions da África.

Os times se enfrentaram pela semifinal e o Espérance, fora de casa, venceu por 1 a 0, avançamdo para a decisão e garantindo a vaga. Contudo, o time sul-africano acabou beneficiado pelo resultado da outra semifinal. O Al Ahlky, do Egito, bateui o Mazembe por 3 a 0 e avançou à final. Como o time egípcio já tinha vaga fgarantida no Mundial, ela passou para o semifinalista mais bem ernaqueado, no caso o Mamelodi Sundowns.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora, o continente africano conta com quatro times garantidos no Mundial de Clubes da FIFA: Mamelodi Sundowns-AFS, Espérance-TUN, Al Ahly-EGI e Wydad Casablanca-MAR.