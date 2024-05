Claudio Tencati vibra com a sua primeira vitória em jogo de Série A

Tencati deu um nó no Vasco, e comentou sobre as suas estratégias para liquidar o rival a ponto de ver seu time ser aplaudido pelos torcedores vascaínos em pleno São Januário.

“Foi a primeira vitória do Criciúma nesta Série A neste retorno após tantos anos. Mas pra mim também é especial. Esta foi a minha primeira vitória como treinador na elite. Primeiro triunfo meu e da minha comissão. Mas, se estou debutando e sendo um juvenil na Série A, estou muito acostumado a disputar pontos corridos desde 2016. Por isso não vou me entusiasmar na grande vitória, como não vou me desesperar nas derrotas. Mas estou feliz”.

“Não fico refém de um sistema ou forma de jogar. Estudei o Vasco, sabia que era possível jogar com dois meias e dois atacantes, que poderíamos trabalhar nos flancos com laterais, volantes e meias. Vi o Vasco atacando no 4-4-1-1, com Payet chegando e coloquei Barreto na marcação. E buscamos ter cuidado no jogo aéreo do Vegetti”.

Tencati: rivais verão o Criciúma com outros jogos

O treinador crê que os adversários começarão a olhar o Criciúma com mais atenção e respeito depois dos bons resultados. Afinal, o time segue invicto, com empates com Juventude (em casa) e Atlético (e Minas) e a surra diante do Vasco.

“Contra o Atlético Mineiro, em Minas, se falava que o Criciúma tomaria de dois ou três gols. Empatamos jogando bem. Contra o Vasco a conversa era a mesma coisa. Ganhamos por 4 a 0. Mas quando se ganha visibilidade, os rivais passam a nos respeitar mais. Certamente contra o Bahia o técnico Rogério Ceni vai nos olhar de maneira diferente”