Benfica x Sporting Braga: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (27), Benfica e Sporting Braga medem forças pela 31ª rodada do campeonato português. O jogo será realizado no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 14h (de Brasília).

Onde assistir

O confronto terá a transmissão exclusiva do streaming Star+ a partir das 14h (de Brasília).

Como chega o Benfica

Na vice-liderança do torneio, o Benfica está com 73 pontos e tem a última cartada para manter a disputa pelo título. Em caso de revés, o Sporting Lisboa, líder do torneio, pode faturar a taça no domingo, diante do Porto.