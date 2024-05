MP recomenda retirada, em até 30 dias, de estátua de Daniel Alves em Juazeiro

Pedido, no entanto, não é por causa da condenação de Daniel Alves, mas, sim, por uma proibição de homenagem a pessoas vivas

O Ministério Público da Bahia recomendou a retirada da estátua de Daniel Alves, instalada no centro de Juazeiro. A prefeitura municipal da terra natal do ex-jogador brasileiro já está ciente do documento enviado na última terça-feira (23) e terá 30 dias para justificar o cumprimento. Caso contrário, deve encaminhar a documentação necessária para regularizar a situação.

Aliás, o argumento utilizado pela MP, no entanto, não foi o crime pelo qual Daniel Alves pegou condenação na Espanha. De acordo com o órgão, a legislação não permite homenagem a pessoas vivas, com bem público.