Luis Guilherme se candidata a resolver problema em má fase de Veiga

Garoto disse que gosta de atuar como meia armador e pode aparecer no time titular do Palmeiras, para dar descanso ao camisa 23

Contra o Independiente Del Valle, na última quarta-feira (24) , o jogador entrou justamente na vaga de Veiga e marcou o gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo. Após a partida, o técnico Abel Ferreira revelou um papo que teve com o meia-atacante, que falou ao técnico que não está atuando na sua posição favorita.

Mesmo vivendo uma boa fase, o Palmeiras tem um problema para resolver: a má fase vivida de Raphael Veiga. Um dos grandes nomes desta geração não vem desempenhando um bom futebol nas últimas partidas. Assim, abre uma disputa por uma vaga no meio de campo, e o jovem Luís Guilherme já apresentou suas credenciais para atuar no setor.

“Ele já me disse: professor, gosto de jogar na posição do Veiga (risos)”, disse Abel Ferreira.

Em seus melhores momentos nas categorias de base do Palmeiras, Luis Guilherme jogou como armador. Mas, sob o comando de Abel, por sua velocidade e capacidade de drible em jogadas de um contra um, foi usado nos lados do campo. Assim, aparece como um possível criador de jogadas no Verdão.

Luis Guilherme quer a vaga de Raphael Veiga no Palmeiras

Todo o debate se passa por conta da fase de Raphael Veiga. Abel já se colocou como culpado pelo mau momento do seu atleta, por estar escalando o armador apesar do desgaste que tem apresentado. Para o setor, o técnico português conta com Jhon Jhon e Rômulo. O primeiro perdeu espaço e não entrou em campo nos últimos jogos, enquanto o segundo ainda está em processo de adaptação no clube.