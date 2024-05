Jogador da Sociedad reclama de gol anulado e cutuca Real Madrid

O Real Madrid venceu a Real Sociedad nesta sexta-feira (26), pela abertura da 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado no Estádio Anoeta deixou o time merengue muito perto do título. Entretanto, os anfitriões ficaram na bronca com a arbitragem em razão dos gols anulados durante o duelo.

O atacante Kubo mostrou indignação com a anulação do seu gol na segunda etapa, que deixaria o placar em 1 a 1 no País Basco. Ao verificar a imagem no monitor do VAR, o árbitro de campo viu uma falta de Barrenetxea em Tchouaméni.