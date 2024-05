Fluminense amplia sequência invicta, sua maior na Libertadores

Tricolor não perde há 11 jogos pela competição sul-americana, o que corresponde ao maior período invicto do clube no torneio

O empate do Fluminense contra o Cerro Porteño, na última quinta-feira (25), serviu para o Tricolor ampliar sua invencibilidade atual na Libertadores. Lá se vão 11 jogos desde a última derrota da equipe carioca na competição continental.

É, dessa forma, a principal sequência do Flu na história da competição. O último revés foi em junho de 2023, pela quinta rodada da fase de grupos, contra o River Plate, por 2 a 0, no Más Monumental.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem derrotas desde então

Depois disso, o Flu engrenou e nunca mais perdeu pelo torneio. Até tropeçou em casa diante do Sporting Cristal (PER), é verdade. Mas avançou às oitavas de final eliminou o Argentinos Jrs (ARG), com um empate fora e uma vitória no Maracanã.