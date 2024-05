Cuiabá x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

O duelo, aliás, será de times que têm objetivos diferentes no torneio nacional. Afinal, o Galo tem um dos grandes elencos do país, pensa em brigar por títulos, enquanto o Cuiabá quer sobreviver na Série A.

A tabela do Campeonato Brasileiro, aliás, mostra essa realidade. Enquanto o time mineiro tem cinco pontos, na sétima colocação, o grupo do Mato Grosso ainda não venceu no torneio nacional.

Como chega o Cuiabá

Para a partida contra o Galo, a tendência é que o Cuiabá conte novamente com Deyverson. O atacante foi barrado por indisciplina e ficou fora da última partida, mas a situação foi alinhada e ele pode ir para o jogo.

Além do avante, o treinador Luiz Fernando pode contar também com o zagueiro Alan Empereur, que se recuperou de uma pancada na cabeça. O lateral-esquerdo Ramon também está à disposição após tratar uma lesão muscular.