Carlos Augusto celebra título Italiano com a Inter de Milão: ‘Sensação especial’

Campeão italiano com a Inter de Milão na última segunda-feira (22), Carlos Augusto esteve no programa ‘ESPN FC’ e falou sobre a vitória no clássico contra o Milan, sobre o título antecipado, sobre a oportunidade na Seleção Brasileira e sobre sua relação com o treinador Simone Inzaghi. Dessa maneira, ele destacou a conquista do Italiano como seu “primeiro título importante”.

“A gente estava com a cabeça tranquila. Se não acontecesse naquele jogo, poderia ser no próximo. Mas todo mundo queria que fosse nesse jogo, porque é diferente, é uma sensação especial e eu estou muito feliz, porque é um campeonato difícil. Querendo ou não, é o primeiro título importante para mim. Foi um dia bastante especial. Quando teve o apito final ali, mesmo jogando fora de casa, teve bastante torcedor nosso. Então, deu para comemorar bastante dentro do campo”, contou.

Na seleção brasileira, Carlos Augusto foi convocado após Renan Lodi ser cortado por lesão, por lá o jogador atuou nas Eliminatórias da Copa do Mundo sob comando do técnico Fernando Diniz. Dessa maneira, Carlos Augusto também comentou sua participação e a memória que tem dos jogos que esteve com a Amarelinha.