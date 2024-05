Bayern x Eintracht Frankfurt: onde assistir, escalações, arbitragem

O título já era, mas os Bávaros buscam a vitória para praticamente assegurarem o segundo lugar do Alemão. Rivais ainda miram vaga à Conference

Mas o Eintracht também precisa vencer. No momento, o time tem 45 pontos, em sexto lugar. Esta é a última posição que garante vaga à Liga Europeia (no caso a Conference). Porém, caso não pontue, corre o risco de ver Freiburg (40) e Augsburg (39) encostarem.

Após perder a chance de conquistar seu 12ª caneco seguido no Alemão (afinal, o Leverkusen ganhou antecipadamente) o Bayern de Munique agora quer confirmar, ao menos o vice-campeonato nesta reta final da competição. Neste sábado (27/4), enfrentará o Eintracht Frankfurt, às 10h30 (de Brasília) no Allianz Arena. Com 66 pontos, o time tem o Stuttgart, com 63, na sua cola. Mas a distância pode aumentar. Afinal, enquanto os Bávaros jogam em casa, o time rival enfrenta exatamente o campeão, como visitante.

Onde assistir

Os canais Goat (youtube) e Onefootball (www.onefootball.com).

Como está o Bayern

Como o Bayern terá um jogo contra o Real Madrid pela ida da semifinal da Champions, é certo que Sané (que ainda sente virilha) e Serge Gnabry (em fase final de recuperação no músculo posterior da coxa), sejam poupados para o jogo contra os Merengues. Outro que não começa é o atacante Thomas Müller. Fica no banco. Dessa forma, Tel será o parceiro do artilheiro Harry Kane, artilheiro da Bundesliga.

Como está o Eintracht

O Eintracht, mesmo fora de casa e diante de um rival forte, vai com um time bem ofensivo. Dessa forma, Ekitike, que enfim fez um gol pela equipe na rodada passada, segue no comando do ataque. Seu principal municiador será Marmoush, que jogará ao lado de Chaibi. Praticamente um trio ofensivo.