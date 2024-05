Bahia x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Após superar momento turbulento na temporada, Imortal vai a Salvador para enfrentar o Bahia, neste sábado (27), na Arena Fonte Nova Crédito: Jogada 10

O Grêmio viaja para Salvador onde enfrentará o Bahia, neste sábado (27), às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O duelo será válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes vivem bom momento no torneio depois de estreias com derrota. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Onde assistir A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada, além de no Premiere no sistema pay-per-view.

Como chega o Bahia O Tricolor de Aço é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos. Inicialmente, a equipe nordestina sofreu a virada e perdeu para o Internacional por 2 a 1. Em seguida, enfrentou o Fluminense em casa e, dessa vez, saiu atrás do placar e conquistou o triunfo por 2 a 1. No seu último compromisso, encarou seu arquirrival. O Vitória chegou a abrir dois gols de vantagem, mas o Bahia conseguiu reagir e empatar em 2 a 2. As únicas ausências para o técnico Rogério Ceni são o lateral-esquerdo Ryan e o meio-campista Acevedo, que permanecem se recuperando de lesões. Por outro lado, há a chance de o centroavante Everaldo voltar ao time titular. Como chega o Grêmio O Imortal obteve sucesso em se recuperar de momento turbulento após a conquista do heptacampeonato gaúcho. Na Série A, o Grêmio se encontra na quinta colocação, com seis pontos. Após revés na estreia na competição por 2 a 1 para o Vasco, conquistou dois resultados positivos em confrontos com o Athletico e Cuiabá, na Arena.