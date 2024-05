Vitória sai na frente, mas Bahia busca empate

Em duelo muito movimentado, Rubro-Negro começa com dois gols de frente, mas leva empate no segundo tempo com solução do banco de reservas

O resultado deixa o Vitória na entrada da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com apenas um ponto somado. O Bahia, por sua vez, está na 9ª posição, com quatro somados.

Em jogo muito movimentado, Vitória e Bahia ficaram no 2 a 2, na tarde deste domingo (21), no Barradão, em duelo do Campeonato Brasileiro. A partida que parecia decidida na metade do segundo tempo, com o Rubro-Negro vencendo por 2 a 0, gols de Matheusinho e Wagner Leonardo,mudou de rumo completamente. E o Bahia chegou ao gols com Biel e Everaldo.

O Bahia foi superior nos primeiros 10 minutos de partida. No entanto, não conseguiu fazer disso a oportunidade de gols. Já o Vitória melhorou e depois dominou o resto do primeiro tempo e a metade da etapa complementar. Rogério Ceni, todavia, se superou, buscou soluções no banco de reservas e conseguiu buscar a igualdade.

Vitória na frente

O Bahia iniciou valorizando a posse de bola. O time de Rogério Ceni trocava passes e pensava nas melhores alternativas para suprir as barreiras iniciais do Vitória. O Leão, aliás, encontrava dificuldades em seu meio campo, sobretudo, no setor criativo do campo. Assim, as chegadas eram menores.

No entanto, após 15 minutos, com pequenas alterações, o Vitória conseguiu melhorar o meio campo. Assim, passou a criar mais. Osvaldo era um homem importante neste momento. Aos 19 saiu o primeiro gol do jogo. Zeca recebeu a bola na direita e cruzou na medida para Matheusinho. O goleiro Marcos Felipe ainda fez a defesa, mas no rebote Matheusinho marcou.