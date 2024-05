São Paulo vence a primeira no Brasileirão: 3 a 0 no Atlético-GO

O São Paulo derrotou o Atlético-GO neste domingo (21), por 3 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO). Os gols do Tricolor foram de Calleri, Luciano e Ferreirinha. Com o resultado, a equipe paulistana conquistou seu primeiro resultado positivo na compertição. Os goianos, entretanto, ainda não somaram um ponto sequer em três partidas.

Agora, o São Paulo enfrenta o Barcelona, no Equador, pela Libertadores, quinta-feira (25). O jogo marcará a estreia do técnico Luiz Zubeldia no clube. Já o Atlético-GO vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional, no domingo (28), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

São Paulo domina o primeiro tempo

Mesmo atuando fora de casa, o São Paulo dominou a primeira etapa. Desse modo, criou boas oportunidades desde o início de jogo. Sendo assim, abriu o placar aos 13 minutos, quando André Siva cruzou e Calleri acertou linda cabeçada. Após o gol, o Atlético até ensaiou uma reação, mas em momento algum levou grande perigo aos visitantes.