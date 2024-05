PSG x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Francês com dez pontos de vantagem e um jogo a menos do que o vice-líder Brest (63 a 53), o PSG faz neste domingo (21/4) um clássico contra o Lyon, pela 30ª rodada da competição. Um novo triunfo deixará os parisienses ainda mais perto do tricampeonato e de seu 12º caneco da Ligue 1.

O Lyon, que tem John Textor (dono da SAF do Botafogo) como seu acionista majoritário, vem em recuperação. Afinal, após um início péssimo, está no meio da tabela, com 41 pontos, em oitavo lugar. Assim, este jogo também é uma prévia da final da Copa da França. Afinal, os dois times se enfrentarão na decisão, no dia 25/5.

