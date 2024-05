Liverpool passa pelo Fulham e cola no líder Arsenal

O resultado leva o Liverpool aos 74 pontos, o mesmo do Arsenal. Assim, divide a liderança (mas atrás dos Gunners nos desempates). O City, que tem um jogo a menos, vem a seguir, com 73 pontos.

O Liverpool foi até Londres visitar o Fulham, em jogo pela 34ª rodada da Premier League, e não vacilou. Venceu o rival por 3 a 1. O duelo no Craven Cottage foi equilibrado, com os Reds saindo na frente com golaço de Alexander-Arnold, mas Castagne empatando ainda no primeiro tempo. Contudo, na etapa final, Gravenberch e Jota definiram o importante triunfo do Liverpool.

Equilíbrio no primeiro tempo

O Liverpool teve muita dificuldade para furar o bloqueio do Fulham. Porém, mesmo com pouco espaço para arremates, conseguiu sair na frente numa ótima cobrança de falta de Alexander Arnold, aos 31. Contudo, foi levar o gol e o Fulham buscar mais o ataque. o ex-Flamengo Muniz quase empatou. Mas, aos 46, o time da casa levantou a torcida londrina. Após jogada que começou pela esquerda, rolou grande confusão na área até a bola sobrar para a bomba de Castagne que Alisson não conseguiu salvar. Assim os times foram para o intervalo com 1 a 1 no placar.

Liverpool deslancha na etapa final

Aos oito do segundo tempo o Liverpool retomou a dianteira do placar. Elliot aproveitou um passe errado do Fulham e serviu Gravenberch, que chutou com rara felicidade, de fora da área. E quando Jota recebeu, invadiu a área e tocou na saída do goleiroLeno, fazendo 3 a 1 aos 28, o jogo estava decidido. Enfim, justa vitória para um time que teve 59% de posse e um popuco mais de finalizações (14 a 12).

Jogos da 34ª rodada da Premier League

Sábado (20/4)

Luton Town 1×5 Brentford

Sheffield United 1×4 Burnley

Wolverhampton 0x2 Arsenal

Domingo (21/4)

Everton 2×0 Nottingham Forest

Crystal Palace 5×2 West Ham

Aston Villa 3×1 Bournemouth

Fulham 1×3 Liverpool

Terça-feira (14/5)

Tottenham x Manchester City – 16h

Quarta-feira (15/5)

Brighton x Chelsea – 15h45

Manchester United x Newcastle – 16h