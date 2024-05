Leverkusen arranca empate no fim e segue invicto na Alemanha

Campeão alemão por antecipação, Bayer Leverkusen marca aos 52 do segundo tempo e empata com o Borussia Dortmund

Parecia que seria neste domingo (21) que o Bayer Leverkusen perderia sua invencibilidade no Campeonato Alemão. Mas o campeão nacional antecipado arrancou um dramático empate com o Borussia Dortmund, em 1 a 1. A partida aconteceu na casa dos aurinegros, que quase ‘carimbaram a faixa’ do time do Vale do Reno. Mas um gol aos 52 minutos do segundo tempo valeu o resultado final.

Já campeão, o Leverkusen não se fez de rogado e foi para cima do Borussia. A equipe perdeu uma série de oportunidades no primeiro tempo, mas as mais perigosas foram em dois chutes de Grimaldo. Um deles, em cobrança de falta que passou perto do travessão. Por outro lado, o austríaco Sabitzer obrigou o goleiro do Leverkusen, Hradecky, a fazer uma boa defesa.

No segundo tempo, os visitantes continuaram dominando e brilhou a estrela de Kobel, goleiro do Borussia Dortmund. Ele fez ótimas defesas em falta de grimaldo e numa cabeçada de Tella. Jogando nos contra-ataques a equipe da casa acabou chegando ao gol aos 35 minutos de cruzamento de Sabitzer e cabeçada de Füllkrug, que abriu o marcador.