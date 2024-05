Inter e Flamengo não saem do empate pelo Brasileirão Feminino

Na manhã deste domingo (21), Internacional e Flamengo ficaram no empate em 1 a 1, em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. A partida aconteceu no Estádio Morada dos Quero-Queros, em Porto Alegre. Entretanto, o resultado acabou não sendo bom para nenhuma das duas equipes, que permanecem na zona de rebaixamento da competição.

No primeiro tempo, o jogo foi equilibrado, mas o sol de Porto Alegre desgastou um pouco as jogadoras. Ainda assim, o nível técnico demonstrado foi satisfatório. As duas equipes criaram algumas chances, mas foi o Rubro-Negro que saiu na frente, aos 38 minutos. A capitã Djeni cobrou falta com categoria e abriu o marcador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja aqui os jogos da 6ª rodada do Brasileirão feminino