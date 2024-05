Everton vence Nottingham e se afasta da zona de rebaixamento do Inglês

O Everton conseguiu resultado excepcional na manhã deste domingo (21/4). Em jogo pela 32ª rodada da Premier League, no Goodson Park, recebeu o Nottingham Forest, rival direto na luta contra o rebaixamento, e venceu por 2 a 0. Os gols foram de Gana Gueye e McNeil, um em cada tempo. Apesar do bom resultado, o Everton sofreu e viu o Nottingham obrigar o goleiro Pickford a fazer milagre. Ainda saiu reclamando da não marcação de três pênaltis. O jogo teve um grande susto no fim. O português Beto, do Everton, sofreu uma concussão e por dez minutos recebeu tratamento antes de sair de maca. Mas lúcido.

Este resultado levou o Everton aos 30 pontos. Ainda em 16º lugar, mas abrindo quatro do Nottingham, o 17º e primeiro fora da zona de rebaixamento. O Luton Town, com 25 pontos, é o primeiro dentro da degola. O resultado é ainda mais importante, pois faltam apenas quatro rodadas para o fim da competição. Além disso, o Nottingham, na próxima rodada, mesmo em casa, não deve conseguir bom resultado diante do tricampeão (e atual líder por pontos corridos) Manchester City.

