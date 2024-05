Corinthians x Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

Timão volta a campo para defender aproveitamento de 100% no Brasileirão feminino. Leia mais detalhes!

Líder isolado e dono do melhor futebol do Campeonato Brasileiro feminino, o Corinthians enfrenta a Ferroviária, nesta segunda-feira (22), às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. O duelo é válido pela sexta rodada da competição nacional.

Como chega o Corinthians?

As Brabas entram em campo para manter a liderança da competição. No momento, o Corinthians soma 15 pontos, com 100% de aproveitamento, ou seja, cinco triunfos em cinco compromissos. Só o Timão, até o momento, ostenta uma campanha irretocável.