Bellingham faz nos acréscimos, e Real Madrid vence o Barcelona no Bernabéu

Triunfo este que faz o Real abrir 11 pontos de vantagem em cima do próprio Barça, com apenas seis jogos faltando. O apito final aconteceu aos gritos de ‘Campeão’ pelos torcedores do Madrid.

Vitória por 3 a 2 com participação importante de Vini Jr, que marcou um gol e deu uma assistência. Mas quem brilhou mesmo foi Jude Bellingham, vice-artilheiro da competição. Foi dele o gol da vitória, já nos acréscimos do segundo tempo.

O Real Madrid deu um gigantesco passo rumo a mais um título do Campeonato Espanhol. Neste domingo (21), os Merengues levaram a melhor no emocionante El Clásico contra o Barcelona, disputado no Santiago Bernabéu, pela 32ª rodada de La Liga.

O primeiro gol saiu logo aos 5′, com direito a assistência brazuka e falha do goleiro Lunin. Raphinha bateu escanteio da direita buscando o segundo pau. Christensen aproveitou que o arqueiro madridista saiu mal e testou livre para fazer 1 a 0.

O momento era de Yamal. Nos minutos seguintes, a joia do Barça rondou a área do Real Madrid com muito perigo. Primeiro, driblando dois jogadores e indo à linha de fundo antes de ser desarmado. No lance seguinte, deixou Camavinga (que jogara de lateral-esquerdo) para trás e só foi parado na falta pelo francês, no limite da área.

LEIA MAIS: É pra animar e esquentar: Cheerleaders estreiam no Botafogo

Segundo tempo

Após as mudanças de Xavi, o Barcelona voltou a estar na frente. Em ataque pela direita, Lamine Yamal cruzou fechado, com veneno, e Ferran Torres (que entrara pouco antes) fez corta-luz para complicar o goleiro Lunin, que deu rebote. A bola ficou nos pés de Fermín López, outro que acabara de entrar. O jovem não desperdiçou e, aos 19′, fez 2 a 1.

Quatro minutos mais tarde, porém, o Real Madrid voltou a empatar o duelo, com nova participação de Vini Jr. O brasileiro disparou pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Lucas Vázquez, livre no segundo pau, finalizou com precisão para empatar o eletrizante clássico.

Mas ainda haveria tempo para ele, o dono do Campeonato Espanhol. Nos acréscimos do duelo (45+1′), Jude Bellingham aproveitou cruzamento da direita de Vázquez e, de primeira, soltou uma bomba para fazer explodir o Bernabéu. O inglês é o vice-artilheiro de La Liga, com 17 gols – atrás apenas de Dobvyk, do Girona.

Telão espetacular

O super telão 360º do Santiago Bernabéu foi inaugurado, enfim, neste El Clásico. Confira fotos do painel.