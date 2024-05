Ancelotti comemora ‘semana inesquecível’ do Real Madrid

Além de vencer El Clásico e colocar a mão no troféu de La Liga, Merengues avançaram à semifinal da Champions

O técnico Carlo Ancelotti não escondeu a felicidade após a virada do Real Madrid sobre o Barcelona, por 3 a 2, em jogão neste domingo (21). Após o apito final, o treinador elegeu o ponto alto da noite e falou, então, sobre a chance de título de La Liga por parte dos merengues.

O italiano respondeu sobre qual foi o melhor momento do jogo, salientando a recuperação do time, que esteve atrás do placar por duas oportunidades nesta tarde.

“A parte final, obviamente. O gol de Bellingham, que determinou nossa vitória num jogo muito embolado, competido. Demos de tudo para tentar abrir (vantagem) na Liga. Fomos capazes de manejar bem as situações. Duas vezes necessitamos nos recuperar e fomos capazes. E na última volta de energia que tínhamos desta semana, que será inesquecível, fomos capazes de marcar”, avaliou o comandante.