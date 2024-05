‘Venceu quem tem estádio’: Atlético posta ‘sequência de cutucadas’ no Cruzeiro

Galo faz 3 a 0 na Raposa e vence pela primeira vez o arquirrival na Arena MRV Crédito: Jogada 10

A primeira vitória do Atlético sobre o arquirrival Cruzeiro na Arena MRV, ocorrida na noite deste sábado (20), rendeu provocações além do “chororô” de Guilherme Arana após balançar a rede no terceiro gol. Logo após o apito final no clássico válido pela terceira rodada do Brasileirão, os telões do estádio exibiram uma provocação à Raposa, que sedia suas partidas no Mineirão, embora o local não seja de sua propriedade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Atenção, torcedor: venceu quem tem estádio”.

As provocações seguiram nas redes sociais, com uma “sequência de cutucadas” no perfil oficial do Atlético no X. “Assim como o nosso rival, o tabbbu ficou em segundo plano na Arena MRV! Voltem sempre”. “Ganhamos no Mineirão, ganhamos na Arena MRV… só não ganhamos na casa deles porque eles não têm”.