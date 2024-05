São Paulo anuncia Luis Zubeldía como novo técnico

Campeão da Sul-Americana e do Equatoriano pela LDU, Luis Zubeldía chega ao São Paulo para dar novo fôlego ao time após problemas com Carpini

Zubeldía chega ao Tricolor paulista com boas perspectivas. Afinal, foi campeão da Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano pela LDU, de Quito. Aliás, era ele que comandava o time do Equador no duelo que eliminou o São Paulo na Copa Sul-Americana. Na final, a equipe de Zubeldía levou a taça ao derrotar outro brasileiro: o Fortaleza. Logo depois, o treinador ficou sem clube.

Agora é oficial. O São Paulo anunciou neste sábado (20/4) que contratou o técnico argentino Luis Zubeldía para comandar o time até 31/12/2025. Assim, embora ainda não esteja à frente da equipe para o jogo deste domingo contra o Atlético-GO, o treinador vai acompanhar a partida no Castelo do Dragão, em Goiânia.

Zubeldía tem 16 anos como técnico

Nascido em 13/1/1981, Zubeldía tem 43 anos. Ele começou a atuar como treinador em 2008, no Lanús, da Argentina, time onde foi jogador. Então, passou por clubes de vários países: Racing, também na Argentina; Almería e Alavés, da Espanha; Barcelona, do Equador; Santos Laguna, do México; Independiente Medellín, na Colômbia; Cerro Porteño, no Paraguai; e Barcelona e LDU Quito.

Com Zubeldía, chegam os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejando Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas e do analista Carlos Burano.

Estreia no São Paulo deve ser pela Liberta

A estreia do novo técnico no São Paulo deve acontecer na partida contra o Barcelona, na quinta-feira (25/4) pela terceira rodada da Libertadores. O jogo será às 21h (de Brasília), em Guayaquil, no Equador.