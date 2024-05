Renato exalta variedade de jogadores para ‘rodar’ no Grêmio

O Grêmio tem pela frente a partida da próxima terça-feira (23/4), contra o Estudiantes, pela Libertadores, na Argentina. E ainda se prepara para a terceira rodada da Copa do Brasil, no dia 1/5, contra o Operário, em Ponta Grossa, no Paraná.

Mas, entre os dois jogos, ainda há mais uma rodada do Campeonato Brasileiro: contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 27/4. O objetivo é conseguir direcionar os esforços para cada jogo, sem a ansiedade da expectativa pelo próximo. E seguir vencendo.

“Sempre bom ganhar, a gente estava totalmente focado no jogo de hoje. A partir de amanhã começo a pensar na Libertadores, mais uma decisão que a gente tem a cada três dias”, disse Renato.

Renato enaltece posição do Grêmio na tabela

No Brasileirão, o Grêmio venceu o segundo jogo consecutivo. Afinal, depois da derrota por 2 a 1 para o Vasco na estreia na competição, em 14/4, o Tricolor gaúcho derrotou o Athletico-PR por 2 a 0 no dia 17/4 e agora saiu de sua Arena, em Porto Alegre, com mais 3 pontos no bolso. Com isso, está numa confortável posição no G4.