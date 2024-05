Paulinho cobra empenho do time após nova derrota do Corinthians

Com Timão quase na zona de rebaixamento do Brasileirão, o veterano Paulinho avisa aos mais jovens que "não há mais tempo para erros"

O atacante Paulinho, do Corinthians, não escondeu a decepção com mais um resultado negativo do Timão neste Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste sábado (20/4), no estádio Nabizão, em Bragança Paulista. Assim, a equipe sai da terceira rodada com apenas 1 ponto, perto da zona de rebaixamento.

“Sempre fui transparente e vou ser o primeiro a defender os mais novos. Mas temos que melhorar. Não temos mais tempo para erros”, afirmou.

Em três rodadas, apenas 1 ponto

A falta de tempo que Paulinho mencionou tem explicação. Afinal, o Corinthians está patinando desde o começo do Brasileirão 2024, neste mês de abril. A estreia, no dia 14, foi com empate em 0 a 0 com o Atlético Mineiro. Três dias depois, derrota para o Juventude por 2 a 0. E hoje, mais uma derrota. Saldo na tabela: 1 ponto.