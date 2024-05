Após vitória sofrida do Santos, Carille reconhece erros do time

Técnico do Santos, Fábio Carille criticou falhas no primeiro tempo e disse que equipe melhorou na etapa final, mas não como poderia Crédito: Jogada 10

Após o jogo do Santos contra o Paysandu pela Série B do Brasileiro, o treinador do Peixe, Fábio Carille, analisou o 2 a 0 do placar. Afinal, a vitória só saiu no segundo tempo, depois de uma etapa inicial sofrível, na Vila Belmiro de portões fechados. "O primeiro tempo foi muito lento. Muito erro de passe por dentro", reconheceu o técnico. Para Carille, as sucessivas falhas do time santista inflaram o moral do rival.