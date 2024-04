Seabra x Artur Jorge: encontro de técnicos com menos de dez dias de trabalho

No Mineirão, Cruzeiro e Botafogo estreiam nesta edição do Brasileirão, com treinadores começando do zero, em diferentes cenários. Saiba quais! Crédito: Jogada 10

Primeiras SAFs entre os gigantes do país, Cruzeiro e Botafogo iniciam o Campeonato Brasileiro, neste domingo (14), às 17h (horário de Brasília), no Mineirão, com a crista baixa. Além disso, mesmo nesta altura da temporada, com inícios de trabalhos. Raposa e Glorioso começaram do zero nesta semana, em plenas competições continentais. Agora se enfrentam em um tira-teima para saber quem está mais atrasado e com o planejamento mais defasado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O clássico colocará frente a frente os técnicos Fernando Seabra (Cruzeiro) e Artur Jorge (Botafogo). Os dois comandantes ainda não completaram dez dias de trabalho em seus respectivos clubes. Em cenário distintos, os dois, aliás, vão cortar um dobrado para elevar o nível de seus times.

Seabra já começa no olho do furacão Na Raposa, Seabra assumiu às pressas, no lugar de Nicolás Larcamón, técnico que conseguiu tirar o time celeste na primeira fase da Copa do Brasil e perder uma final Estadual para o Atlético, em um Mineirão tomado pela China Azul e com a vantagem do empate. Solução barata, o novo treinador do Cruzeiro é especialista em garimpar talentos da base e foi bem no sub-20, mas conta com pouca experiência como profissional, afinal, treinou a equipe somente na reta final do último Brasileirão, como interino. Sua responsabilidade é a curto prazo: deixar a Raposa longe da zona de rebaixamento. Nesta semana, em sua estreia, a Raposa protagonizou um dos maiores vexames de sua história recente. Após abrir 3 a 0 sobre o Alianza Patriota, deixou o penúltimo colocado do Campeonato Colombiano empatar em 3 a 3. Desastre em Belo Horizonte.