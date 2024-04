Real Madrid vence outra e encaminha título espanhol

Mais um título se aproxima para a gigantesca galeria do Real Madrid. Afinal, neste sábado (13), os Merengues venceram o Mallorca por 1 a 0, fora de casa, e encaminharam o título do Campeonato Espanhol de 2023/2024. O volante Tchouaméni fez o tento da partida, válida pela 31ª rodada.

Com o resultado, o Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol, agora com 78 pontos, contra 67 do Barcelona, que ainda joga na rodada. Assim, os catalães podem chegar, no máximo, aos 91 pontos. Dessa forma, o Real precisa, pelo menos, de quatro vitórias para assegurar o título.

Na próxima rodada, aliás, o Real Madrid recebe o Barcelona, no domingo (21), às 16h. Já o Mallorca visita o Sevilla na outra segunda-feira (22), às 16h. Inclusive, a equipe derrotada para o Real encontra-se em 15º, com 31 pontos, ainda na briga contra o rebaixamento.