Em Portugal, goleiro perde a mãe, tem atuação ruim e chora em campo

Andrew, ex-Botafogo, falha em dois gols da derrota de 4 a 0 do Gil Vicente para o Sporting Ele pediu para jogar mesmo com a morte da mãe

O goleiro brasileiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal, teve uma sexta-feira (12/4) dramática. Afinal, estava concentrado para o jogo com o Sporting quando recebeu a notícia da morte de sua mãe. Ainda assim, pediu para ir a campo. Mas falhou em dois gols da derrota por 4 a 0. Depois do apito final, Andrew ajoelhou-se no gramado e chorou. Não era com uma atuação ruim que queria homenagear a mãe. O goleiro foi amparado pelos colegas do Gil Vicente ainda no gramado do Estádio Cidade de Barcelos.

O treinador interino Carlos Cunha, que valorizou a ação de Andrew de ir para a partida mesmo ciente da morte da sua mãe. Em 2009, ele já tinha perdido o pai.

“Um momento difícil, tivemos conhecimento ontem já muito tarde. Falei com o Andrew e em nenhum momento ele manifestou outra coisa que não fosse ajudar a equipe. Uma perda irreparável, e por isso foi mais um contratempo que tivemos. Estou feliz pelo menos pelo Andrew não ter tido nenhuma responsabilidade no que aconteceu, esteve à altura do jogo e foi um extraordinário profissional. Que possamos contribuir para amenizar a sua dor”, disse o treinador interino.