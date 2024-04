Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes estreiam no Brasileirão sob pressão e tentam espantar crise Crédito: Jogada 10

Cruzeiro e Botafogo estreiam no Campeonato Brasileiro sob pressão. A Raposa chega com jejum de quatro jogos e em crise após o vice para o Atlético-MG no Mineiro e o tropeço em casa pela Sul-Americana. O Alvinegro, por sua vez, perdeu as duas partidas pela Libertadores. Ambos, inclusive, trocaram de técnicos. Desse jeito, as equipes se enfrentam neste domingo (14), às 17h (de Brasília), no Mineirão. Veja a tabela do Campeonato Brasileiro! Onde assistir? O jogo terá transmissão do canal Premiere, serviço pay-per-view.

Como chega o Cruzeiro? Sem vencer há um mês, o Cruzeiro chega pressionado para a partida contra o Botafogo. Afinal, o clima esquentou na Toca da Raposa após o vice diante do Atlético-MG, no Campeonato Mineiro, e o frustrante empate com o Alianza, da Colômbia, por 3 a 3, no Mineirão, pela Sul-Americana. O Cruzeiro não venceu os últimos quatro jogos. Durante essa semana, torcedores queimaram bandeira do Ronaldo e fizeram protestos contra os jogadores. O goleiro Rafael, inclusive, foi o principal alvo. Afinal, o arqueiro falhou no empate com o Alianza, da Colômbia. Isso tudo em meio a troca de técnico. Para o duelo contra o Botafogo, o técnico Fernando Seabra não deve fazer alterações na equipe. Assim, o treinador deve manter a base que entrou em campo contra o Alianza, pela Sul-Americana.