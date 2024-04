Breno Lopes recusa proposta do Santos e fica no Palmeiras

Breno Lopes não vai sair do Palmeiras. O atacante recusou a proposta do Santos e, dessa forma, vai permanecer no Alviverde, segundo o “ge”. Agora, o Peixe volta ao mercado em busca de uma sombra para Julio Furch, que não possui um reserva da mesma altura.

Com contrato até o fim da temporada, Breno Lopes já pode assinar pré-contrato com outro clube na próxima janela. O centroavante, no entanto, recusou o Santos. Ele planeja seguir no Alviverde ou aguardar uma oferta do exterior.