Al-Hilal e Jorge Jesus vão discutir a renovação após Champions Asiática

A relação profissional entre Al-Hilal e Jorge Jesus deve ser ampliada por mais dois anos. Essa é a intenção do clube árabe com o bom desempenho e resultado que a equipe apresenta sob o comando do português. Tal situação é uma preocupação, afinal, o vínculo expira no mês de junho. As partes devem iniciar as tratativas apenas no fim de abril, após a Champions Asiática.

A imprensa na Arábia Saudita indica que já há um princípio de acordo para a extensão contratual por mais dois anos. Contudo, de acordo com o jornal português “A Bola”, a diretoria do clube vai preferir esperar a disputa das semifinais do principal torneio de equipes da Ásia. Inclusive, os confrontos com o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, estão marcados para ocorrer nos dias 16 e 23 de abril.