Torino x Juventus: escalações e onde assistir

O time vem de uma derrota para o Empoli, por 3 a 2, fora de casa. A equipe comandada por Ivan Juric está na nona colocação com 44 pontos, seis atrás da Atalanta, último time que ocupa uma vaga para disputar um torneio continental na próxima temporada. O treinador não poderá contar com Djidji, Schuurs, Pellegri e Gineitis, todos lesionados.

Torino e Juventus fazem, neste sábado, às 13h (de Brasília), o famoso dérbi da cidade de Turim. O duelo, válido pela 32° rodada da Campeonato Italiano, é de suma importância para as duas equipes. Em momentos distintos na tabela, a Velha Senhora busca se firmar na zona de classificação para a Champions League da próxima temporada. Enquanto isso, o mandante do duelo visa se aproximar da zona que classifica para a Conference League.

Como chega a Juventus?

Os comandados de Massimiliano Allegri encerraram, na última partida, uma sequência de quatro jogos sem vencer ao superar a Fiorentina pelo placar mínimo. A Velha Senhora ocupa a terceira colocação com 62 pontos, seis atrás do Milan. Uma vitória no dérbi deste fim de semana encaminharia a classificação para, ao menos, uma competição internacional na próxima temporada. Machucado, Milik será o único desfalque da equipe alvinegra.

Torino x Juventus

32ª rodada da Serie A

Data e horário: sábado, 13/04/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Stadio Olimpico Grande Torino, Turim (ITA)

Torino: Milinkovic-Savic; Tameze, Ricardo Rodriguez e Buongiorno; Bellanova, Ricci, Linetty e Lazaro; Vlasic, Zapata e Sanabria. Técnico: Ivan Juric

Juventus: Szczezsny; Bremer, Danilo e Gatti; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Locatelli e Kostic; Chiesa e Vlahovic. Técnico: Massimiliano Allegri

Árbitro: Fabio Maresca

VAR: Massimiliano Irrati

Onde assistir: ESPN 3 e Star+